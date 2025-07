Allein 2024 wuchsen die Umsätze mit dem noch recht neuen Medikament um mehr als 70 Prozent auf 463 Millionen Euro, was in Relation zum Gesamtumsatz der Pharmasparte aber noch recht niedrig ist. Längerfristig kalkuliert der Dax-Konzern mit einem jährlichen Spitzenumsatz von drei Milliarden Euro, was helfen soll, Einbussen mit Kassenschlagern wie dem Blutverdünner Xarelto und dem Augenmedikament Eylea zumindest teilweise aufzufangen. Vor allem bei Xarelto drückt der Wettbewerb durch Generika infolge von Pantentabläufen schon jetzt auf die Milliardenerlöse; bei Eylea dürfte sich in der Zukunft ein ähnliches Bild ergeben./mis/nas