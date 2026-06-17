An dem Gericht in St. Louis (Missouri) sind laut Bayer die meisten Klagen zum glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup anhängig. «Die Entscheidung schafft die dringend benötigte Klarheit für alle Parteien und ermöglicht, dass das Genehmigungsverfahren dort fortgesetzt werden kann», hiess es am Mittwoch in einer Stellungnahme von Bayer. Die Aktien von Bayer legten zum Xetra-Handelsschluss um 4,8 Prozent auf 37,74 Euro zu.