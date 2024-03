Bayer hatte Anfang März im Zuge eines Strategie-Updates angekündigt, mit Blick auf die Rechtsstreitigkeiten in den USA neue Ansätze zu verfolgen, um rechtliche Risiken zu reduzieren. Mittlerweile wurden neue Kanzleien beauftragt und mit der Juristin Lori Schechter soll eine Rechtsexpertin in den Aufsichtsrat einziehen. «Jedes negative Urteil werden wir anfechten», sagte Bayer-Chef Bill Anderson Anfang März im Zuge des Strategie-Updates. «Aber es ist klar, dass eine Verteidigungsstrategie allein nicht ausreicht.» Vielmehr gehöre dazu «auch eine intensivere Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im Bereich der Politik.» Was genau das bedeutet, liess er offen.