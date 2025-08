Allerdings werden noch Monate vergehen, bis hierzu Klarheit herrscht. So wandte sich der US Supreme Court mittlerweile an den genannten Solicitor General - ein Posten, der in etwa dem des obersten Anwalts der USA entspricht. Die Richter wollen also die Meinung der US-Regierung zum Thema Glyphosat einholen. All das braucht Zeit. Der Supreme Court wird also erst in der Sitzungsperiode 2025/26 über die Annahme des Falls entscheiden. Ein Urteil könnte dann bis zum Ende der Periode im Juni 2026 gesprochen werden./mis/men/zb