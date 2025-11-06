In einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie habe das Mittel bei Erwachsenen mit chronischer Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-1-Diabetes einen wichtigen Risikomarker signifikant gesenkt, teilte der Leverkusener Konzern am Donnerstag mit. Es handele sich um die erste positive Spätphasenstudie für diese Patientengruppe, für die es bislang nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt - seit mehr als 30 Jahren. Die Ergebnisse stellte Bayer auf dem Nierenkongress der American Society of Nephrology (ASN) vor.