Lynkuet ist bereits in den USA, Australien, Kanada, Grossbritannien sowie in der Schweiz zur Behandlung von VMS im Zusammenhang mit den Wechseljahren zugelassen.
Perspektivisch soll Lynkuet zu einem Blockbuster werden, also einem Medikament mit einem Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Allerdings dauert es oftmals einige Jahre, bis eine solche Grössenordnung erreicht wird. Bayer ist auf den Erfolg neuer Medikamente angewiesen, da wegen auslaufender Patente die Umsätze mit dem Milliarden-Medikament Xarelto zur Vorbeugung und Behandlung von Blutgerinnseln wegbrechen./mis/tav
(AWP)