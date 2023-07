Für die Aktien ging es am Dienstag denn auch zunächst um mehr als zwei Prozent nach unten. Sie holten die Verluste aber rasch auf und notierten am Vormittag zuletzt mit 51,91 Euro fast ein Prozent im Plus. Allerdings waren sie im Mai nach den vorsichtigen Worten Baumanns auch weiter unter Druck geraten, sodass das Plus für 2023 aktuell nur noch gut sieben Prozent beträgt. Das Jahreshoch aus dem Februar lag über 65 Euro.