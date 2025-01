Der Bayer -Wirkstoff Elinzanetant gegen Wechseljahresbeschwerden hat in einer zulassungsrelevanten Studie zur Behandlung von Brustkrebspatientinnen die Ziele erreicht. In der Phase-III-Studie Oasis 4 erreichte das Mittel alle primären Endpunkte und zeigte im Vergleich zu Placebo eine statistisch signifikante Verringerung der Häufigkeit von Hitzewallungen, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern am Donnerstag mitteilte. Behandelt wurden Brustkrebspatientinnen, bei denen diese mittelschweren bis schweren vasomotorischen Symptomen (VMS) durch eine Hormonsenkungstherapie verursacht wurden.