Die FDA vergibt den Fast-Track-Status bei schweren oder lebensbedrohlichen Erkrankungen, in denen ein dringender Bedarf an neuen Therapien besteht. So führt die kongestive Herzinsuffizienz den Angaben von Bayer zufolge zu einer Verlangsamung des Blutflusses aus dem Herzen. Dadurch staut sich das Blut, das über die Venen zum Herzen zurückfliesst. Zu den Symptomen gehörten Schwellungen in den Beinen und Knöcheln. Manchmal sammele sich auch Flüssigkeit in der Lunge und behindere die Atmung. Weltweit seien etwa 26 Millionen Menschen betroffen.