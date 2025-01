Der Bayer-Aktienkurs gab am Mittwoch zunächst moderat nach, zog dann aber an. Gegen Mittag waren die Papiere mit einem Plus von rund zwei Prozent auf 20,00 Euro unter den Favoriten im Dax . Zwar sei das aktuelle Urteil leicht negativ, doch seien bereits hohe Rechtsbelastungen in den Aktienkurs eingepreist, schrieb Analyst James Quigley von der Investmentbank Goldman Sachs in einer ersten Einschätzung.