Der Pharmakonzern Bayer hat an seinem Standort in Berlin eine neue Produktionsanlage mit Investitionskosten von 130 Millionen Euro in Betrieb genommen. Herzstück ist eine automatisierte und robotergesteuerte Abfüllanlage. Die zugrundeliegende Technologie setze Massstäbe bei der Herstellung von flüssigen Arzneimitteln wie Injektions- und Infusionslösungen, teilte der börsennotierte Konzern mit. Produziert werden sollen mit der Anlage künftig Medikamente für Bereiche mit hoher medizinischer Nachfrage, wie etwa die Augenheilkunde oder die Onkologie, für Märkte in den USA, Europa und China.

23.11.2023 15:21