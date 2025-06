Bayer muss sich mit Blick auf eine wegweisende Entscheidung des obersten US-Gerichts in den Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Glyphosat gedulden. Der Supreme Court habe den «Solicitor General» am Montag um eine Stellungnahme der US-Regierung zum Fall Durnell gebeten, teilte der Agrarchemie- und Pharmakonzern mit. Damit wollen die Richter die Meinung der US-Regierung einholen. Nach der Stellungnahme des «Solicitor General» werde das oberste US-Gericht in der Sitzungsperiode 2025/26 über die Annahme des Falls entscheiden. Ein Urteil könnte dann bis zum Ende der Periode im Juni 2026 fallen. An der Börse ging es für den Bayer-Aktienkurs nach unten.