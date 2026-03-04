Allerdings könnten Kläger womöglich auch erst einmal eine Entscheidung des US-Supreme-Courts abwarten, die im Juni gefällt werden könnte. Denn neben dem Sammelvergleich will Bayer das Thema Glyphosat-Klagen auch durch eine erhoffte positive Grundsatzentscheidung des obersten US-Gerichts abhaken. Die Richter müssen exemplarisch anhand des Falls «Durnell» entscheiden, ob Bundesrecht zu Warnhinweisen beim Verkauf der Unkrautvernichter - wie Bayer argumentiert - über dem Recht von Bundesstaaten steht. Damit wären keine Warnhinweise notwendig, weil die US-Umweltbehörde EPA in dem Mittel keine Gesundheitsrisiken sieht, wenn es entsprechend der Vorschriften angewendet wird.