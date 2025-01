Die beiden noch recht neuen Mittel hatten in Summe in den ersten neun Monaten 2024 den Umsatzverlust von Xarelto mehr als ausgleichen können. Allerdings sind junge Medikamente weniger gewinnträchtig als etablierte, da noch vergleichsweise viel Geld in Vertrieb und Marketing gesteckt werden muss. Zudem hatte sich der Umsatzrückgang bei Xarelto im dritten Quartal deutlich beschleunigt: Um fast ein Viertel war es im Jahresvergleich nach unten gegangen. Das sei ein Anhaltspunkt, was auch 2025 zu erwarten sei, so Oelrich.