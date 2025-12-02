Bayer begrüsse, dass der Solicitor General den Antrag auf Prüfung des Falls Durnell durch den US Supreme Court unterstütze und die Argumentation des Unternehmens in der Frage nach dem Vorrang von Bundesrecht teile, hiess es vom Dax -Konzern. Dieser Rückhalt durch die US-Regierung habe grossen Einfluss auf die Entscheidung des Gerichts, ob es den Fall annehme. «Diese Rechtsfrage hat erhebliche Bedeutung, weil die falsche Anwendung von Bundesrecht die Verfügbarkeit von innovativen Lösungen für Landwirte sowie Investitionen in die US-Wirtschaft grundsätzlich gefährdet», sagte Bayer-Vorstandschef Bill Anderson laut Mitteilung.