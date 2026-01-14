In drei Wochen sollen die detaillierten Studiendaten veröffentlicht werden, so Oelrich. Dann kann auch das Marktpotenzial besser abgeschätzt werden. Die Analysten Christian Faitz und David Evans von Kepler Cheuvreux schrieben erst jüngst, dass sie sowie Branchenexperten insgesamt wohl im Falle eines «ordentlichen» Ergebnisses von einem erreichbaren Jahresumsatz von einer Milliarde Euro ausgingen. Bei «exzellenten» Studienresultaten wäre sogar zwei Milliarden Euro denkbar.