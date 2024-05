Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat Studiendetails zum Wirkstoff Elinzanetant veröffentlicht. Das Mittel reduziere die Häufigkeit und Schwere von Hitzewallungen im Zusammenhang mit den Wechseljahren signifikant im Vergleich zum Placebo, teilte der Dax -Konzern am späten Donnerstagabend mit und bezog sich dabei auf Ergebnisse aus den zulassungsrelevanten Phase-III-Studien (Oasis 1 und 2). Mitte März hatte Bayer angekündigt, eine Zulassung des Mittels gegen bestimmte Wechseljahresbeschwerden zu planen. Die Bayer-Aktie legte am Freitag in einem schwächeren Gesamtmarkt knapp ein Prozent zu.