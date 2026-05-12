Der Bayer-Aktienkurs stieg kurz nach dem Handelsstart um gut vier Prozent auf 38,59 Euro. Nach einer Kursrally bis auf fast 50 Euro waren die Papiere unter Druck geraten und konsolidieren seither in einer Spanne von circa 36 bis etwa 42 Euro. Trotz des Kursrückschlags vom Jahreshoch kosten die Papiere immer noch rund 40 Prozent mehr als vor Beginn der Rally im November. Diese hatten starke Studiendaten zum Gerinnungshemmer Asundexian ausgelöst. Hinzu kamen dann Fortschritte in den US-Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat sowie die seit Jahrzehnten verbotene Umweltchemikalie PCB.