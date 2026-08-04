Im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten sank das operative Ergebnis wegen höherer Kosten für die Vermarktung neuer Arzneien zwar etwas auf 1,055 Milliarden Euro, allerdings lief es besser als von Analysten erwartet. Hier wachsen die Geschäfte mit noch jungen Medikamenten wie dem Krebsmittel Nubeqa sowie Kerendia zur Behandlung von chronischen Nierenerkrankungen sowie Herzinsuffizienz deutlich, was hilft, fortgesetzte Umsatzeinbrüche beim Blutgerinnungshemmer Xarelto sowie dem Augenmedikament Eylea abzufedern. Die beiden Kassenschlager leiden nach Patentabläufen unter Generika-Konkurrenz. Unter dem Strich verblieb bei Bayer ein Konzerngewinn von 219 Millionen Euro, nach einem Verlust von 199 Millionen vor einem Jahr. Den Umsatz steigerte der Konzern um 1,2 Prozent auf 10,87 Milliarden Euro. Währungs- und portfoliobereinigt ergab sich ein Plus von 2,2 Prozent.