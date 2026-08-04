Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 219 Millionen Euro, nach einem Verlust von 199 Millionen vor einem Jahr. Den Umsatz steigerte Bayer im zweiten Quartal um 1,2 Prozent auf 10,87 Milliarden Euro, währungs- und portfoliobereinigt ergibt sich ein Plus von 2,2 Prozent. Den währungsbereinigten Umsatzausblick für 2026 bestätigte das Unternehmen; inklusive Wechselkurseffekten stieg der Ausblick in der Mitte der Spanne leicht./mis/jha/