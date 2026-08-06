Bayer und die Anwälte der Klägerseite wollen den Termin für eine wichtige gerichtliche Anhörung zur Beilegung von Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA verschieben. Beide Seiten haben beim zuständigen Gericht in Missouri gemeinsam beantragt, die Anhörung zur finalen Genehmigung des Sammelvergleichs auf den 10. September oder einen späteren Termin zu verlegen, wie Bayer am Mittwochabend mitteilte. Durch die Verschiebung hätten die Parteien und der Verwalter des Programms mehr Zeit, Widerrufsanträge zu sogenannten Opt-outs zu bearbeiten, die nach der Entscheidung des Supreme Court eingegangen sind. Auch die Frage der Gültigkeit einiger Opt-outs könne so vorab geklärt werden.