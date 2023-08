Die schwach gestarteten Aktien drehten am Nachmittag ins Plus und stiegen zuletzt um ein Prozent auf 52,90 Euro. Für 2023 steht ein Plus von etwa zehn Prozent auf dem Kurszettel. Vor der ersten Niederlage in einem Glyphosat-Verfahren im August 2018 hatte die Papiere gut 93 Euro gekostet.