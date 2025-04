Im Fall «Durnell» basiere das Urteil der Geschworenen gegen Bayer aus dem Jahr 2023 hingegen nur auf der Annahme, dass das Gesetz im US-Bundesstaat Missouri eine Krebswarnung bei Glyphosat vorschreibe. «Das ist aber genau die Warnung, die die EPA ablehnt», so Bayer. «Das Produktlabel kann daher nicht ohne Genehmigung der EPA geändert werden.» Bayer war in Berufung gegangen, hatte aber verloren. Anschliessend beantragte der Konzern die Prüfung durch den Missouri Supreme Court. Diese wurde am 1. April 2025 abgelehnt. Dadurch wurde für Bayer der Weg frei, sich an den US Supreme Court zu wenden.