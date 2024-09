Bayer strebt für sein Nierenmedikament Kerendia auch eine Zulassung zur Behandlung von Herzinsuffizienz an. Grundlage sind detaillierte Ergebnisse der Finearts-HF-Studie zu Finerenon (Markenname Kerendia), die Bayer am Sonntag auf dem Kardiologen-Kongress ESC in London vorstellte. Analysten äusserten sich positiv zu den Behandlungsergebnissen. Die über Jahre arg gebeutelte Bayer-Aktien setzte ihren Bodenbildungsversuch zum Wochenstart fort.