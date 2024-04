Die BayernLB hat dank des Zinsanstiegs im vergangenen Jahr so viel Geld verdient wie noch nie. Der Vorsteuergewinn stieg um gut 28 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb ein um zehn Prozent höherer Nettogewinn von 1,1 Milliarden, wie Vorstandschef Stephan Winkelmeier und Finanzvorstand Markus Wiegelmann am Freitag in München berichteten. Den Grossteil davon steuerte die Berliner Onlinebank DKB als wichtigste Tochtergesellschaft des Konzerns bei. Wiegelmann sprach von einem «sensationell guten Geschäftsjahr».