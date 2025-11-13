Die BayernLB bekommt nach guten Jahren nun die Folgen der wirtschaftlichen Dauerkrise in Deutschland zu spüren. In den ersten neun Monaten sank der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr von gut einer Milliarde auf 874 Millionen Euro, wie die Landesbank in München mitteilte. Der Gewinnrückgang kam aber nicht überraschend: Vorstandschef Stefan Winkelmeier und seine Kollegen hatten das bereits im Frühjahr erwartet, massgeblich bedingt durch die nunmehr seit mehr als drei Jahren anhaltende Konjunkturflaute in Deutschland.