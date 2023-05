München, 11. Mai (Reuters) - Der Zinsanstieg und gute Geschäfte mit Firmenkunden und im Online-Banking haben der BayernLB zum Jahresauftakt zu einem Gewinnsprung verholfen. Der Vorsteuergewinn fiel im ersten Quartal mit 447 Millionen Euro mehr als 15-mal so hoch aus wie im schwachen ersten Quartal des vergangenen Jahres, wie die bayerische Landesbank am Donnerstag in München mitteilte. Unter dem Strich war der Überschuss mit 341 Millionen Euro fast 19-mal so hoch wie vor Jahresfrist. "Wir sind mit viel Schwung ins Jahr gestartet", erklärte Vorstandschef Stephan Winkelmeier. "Besonders erfreulich ist, dass der Anstieg keineswegs nur auf die Zinswende zurückgeht, sondern zudem eine positive operative Entwicklung in allen Kundengeschäftsfeldern widerspiegelt."