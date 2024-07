Der stark verschuldete Agrarhändler Baywa will mithilfe eines Sanierungsgutachtens die angespannte Finanzierungslage verbessern. Der Vorstand gehe aufgrund konstruktiver Gespräche mit Finanzierungspartnern und der eingeleiteten Massnahmen davon aus, dass die Finanzsituation nachhaltig gestärkt werden könne, hiess es in einer am Freitagabend verbreiteten Mitteilung. Damit verfolge Baywa weiterhin seinen Konsolidierungskurs.