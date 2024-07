Die Erneuerbare-Energien-Projekte der BayWa r.e. gelten als ein Grund für die finanziellen Engpässe der BayWa. Der Agrarhändler hat auf Druck der Banken ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben und Insidern zufolge den Restrukturierungs-Experten Michael Baur von der Beratungsfirma Alix Partners an Bord geholt. Die Tochter BayWa r.e., an der der schweizerische Infrastruktur-Investor EIP 49 Prozent hält, kam zuletzt auf 5,8 Milliarden Euro Umsatz. Sie entwickelt Solar- und Windparks und galt lange als zuverlässiger Gewinnbringer für die BayWa. Zugleich bindet das Unternehmen aber viel Kapital.