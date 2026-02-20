Der Verwaltungsrat wird an der Generalversammlung - ebenfalls wie bereits angekündigt - eine Dividende von 2,25 Franken je Aktie vorschlagen. Die stabile Dividendenpolitik bleibe «ein zentrales Element der Aktionärsorientierung» von BB Biotech, hiess es weiter. Seit 2013 zahle man eine Dividendenrendite von 5 Prozent auf Basis des durchschnittlichen Aktienkurses im Dezember.