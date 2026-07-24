Darüber hinaus hat die Gesellschaft ihre jährliche Ausschüttungspolitik überarbeitet. Vom Verwaltungsrat bereits genehmigt, gelte diese ab dem Geschäftsjahr 2026. Die erste Ausschüttung nach dem überarbeiteten Rahmen erfolgt im Frühjahr 2027. Gemäss der neuen Ausschüttungspolitik strebt BB Biotech eine jährliche Dividendenrendite von 3-5 Prozent des Aktienkurses an.