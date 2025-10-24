Von Juli bis September schrieb BB Biotech einen Gewinn von 448 Millionen Franken nach einem Minus von 157 Millionen in der Vorjahresperiode. Im zweiten Quartal 2025 hatte BB Biotech mit 100 Millionen ebenfalls rote Zahlen geschrieben und im Startquartal des laufenden Jahres hatte das Minus 241 Millionen betragen.
Gut hat sich auch der innere Wert der Aktie von BB Biotech entwickelt: Der Net Asset Value (NAV) stieg in Franken um 24 Prozent, während der Aktienkurs um 20 Prozent zulegte.
Verbessertes Marktumfeld
Insgesamt habe sich das Marktumfeld verbessert, dies auch dank der Zinssenkung der US-Notenbank im September, hiess es. Gepaart mit einer nachlassenden Inflation wirkte sich dies positiv auf die Risikobereitschaft der Investoren aus.
Zudem habe sich das Portfolio von BB Biotech sehr gut entwickelt, auch dank einer wiedererstarkten Branchendynamik und einer zunehmenden M&A-Aktivität, womit Kapital an die Investoren zur Reinvestition zurückfloss. Und mehrere Unternehmen hätten bedeutende klinische und kommerzielle Meilensteine erreicht.
Im Ausblick gibt sich BB Biotech optimistisch. Das makroökonomische Umfeld verbessere sich weiter. Eine rückläufige Inflation und sinkende Zinssätze schafften günstigere Rahmenbedingungen für kapitalintensive Innovationen. Auch die politische Planbarkeit habe sich erhöht, da es im regulatorischen Umfeld mehr Klarheit bei Preis- und Handelsmechanismen gebe.
mk/ra
(AWP)