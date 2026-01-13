Für eine Verleumdungsklage sah der Sender von Anfang an aus mehreren Gründen keine Grundlage. Nun argumentiert die BBC, dass Trump nicht - wie in der Klage dargelegt - habe nachweisen können, dass ihm die Sendung tatsächlich geschadet habe. Auch die Behauptung, die Sendung sei in den USA ausgestrahlt worden, sei falsch. Bei dem betroffenen Ausschnitt handle es sich zudem nur um 15 Sekunden einer einstündigen ausgewogenen Sendung./pba/DP/zb