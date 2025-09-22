Der Schritt von BBVA markiert eine Wende, nachdem das Management in den vergangenen Monaten keinen Grund für ein verbessertes Angebot gesehen hatte. Zuvor hatte die spanische Grossbank noch eine neue Aktie und 0,70 Euro in bar für jeweils 5,5483 Sabadell-Aktien angeboten, was einer Bewertung von rund 15,5 Milliarden Euro und einem Abschlag von rund acht Prozent zum Marktwert von 16,8 Milliarden Euro am Freitag entspricht.