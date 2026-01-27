Die Gewinnentwicklung über die letzten Jahre sei aussergewöhnlich gewesen, sagte Generaldirektor Bertrand Valley gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Vor 2022 sei das Betriebsergebnis bei etwa 18 Millionen Franken gelegen. Gegen Ende 2022 seien dann die Zinsen gestiegen, wodurch die Bank 2023 und 2024 auf über 31 Millionen gekommen sei. «Mit dem Rückgang der Zinsen im Jahr 2025 liegen wir nun bei 28 Millionen, was aber immer noch aussergewöhnlich ist.»