Balmer blickt laut den Angaben auf 28 Jahre im Corporate Banking zurück. Während dieser Zeit habe er Kunden aus beinahe allen Segmenten, vom KMU bis zu international tätigen Firmen, betreut. In dieser Zeit war er für die Credit Suisse in Lausanne, Zürich und New York tätig, ehe er als Chief Executive & Managing Director zur Zuger Global Supply Chain Finance wechselte.