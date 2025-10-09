Die Anzahl der Aktien erhöht sich mit dem Split auf 72 Millionen von 7,2 Millionen, während der Nennwert je Aktie auf 5 von 50 Franken gesenkt wird. Die Stimmrechte der Aktionäre bleiben unverändert.
Die Banque Cantonale de Genève (BCGE) führt ihren vor einem halben Jahr angekündigten Aktiensplit nun durch: Er tritt am 15. Oktober 2025 in Kraft. Ab diesem Datum gelten eine neue Valorennummer (148589935) und eine neue ISIN-Nummer (CH1485899350), wie die Bank am Donnerstag mitteilte.
Die Anzahl der Aktien erhöht sich mit dem Split auf 72 Millionen von 7,2 Millionen, während der Nennwert je Aktie auf 5 von 50 Franken gesenkt wird. Die Stimmrechte der Aktionäre bleiben unverändert.
