Die Banque Cantonale de Genève (BCGE) führt ihren vor einem halben Jahr angekündigten Aktiensplit nun durch: Er tritt am 15. Oktober 2025 in Kraft. Ab diesem Datum gelten eine neue Valorennummer (148589935) und eine neue ISIN-Nummer (CH1485899350), wie die Bank am Donnerstag mitteilte.