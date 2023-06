Die jurassische Kantonsregierung hat Annette Aerni Roth neu zur Vertreterin des Kantons für den Verwaltungsrat der Jurassischen Kantonalbank (BCJ) ernannt. Aerni Roth werde in dem Gremium Nathalie Ferland ablösen, die per Ende Juni ihren Rücktritt eingereicht habe, teilte die BCJ am Mittwochabend mit.

14.06.2023 18:45