Die Ernennung sowie die organisatorischen Anpassungen treten am 1. März 2026 in Kraft, teilte die BCJ am Freitag mit. Der Schritt sei angesichts der schnellen Entwicklungen im Bankensektor angebracht, erklärte die Bank.
Ebenfalls neu geschaffen wird der Bereich «Kundschaft», wo sämtliche Beratungsaktivitäten gebündelt würden. Der Bereich werde künftig von Qendresa Dabiqaj geleitet. Und der Bereich «Finanzen und Risiken» werde zu einem eigenständigen Sektor unter der Verantwortung von Gaël Froidevaux aufgewertet.
Ferner wird Stéphane Ramseyer, Leiter des Bereichs Services, zusätzlich die Verantwortung für Immobilien, physische Sicherheit, IT-Sicherheit sowie Cash-Management übernehmen. Die Bündelung der zentralen Bereiche solle die operative Kontinuität und den Schutz der Infrastruktur stärken.
ra/hr
(AWP)