Mettler ist seit 2021 Mitglied der Geschäftsleitung der Banque Cantonale de Fribourg und leitet dort die Bereiche Recht, Risiko und Compliance. Zuvor war er unter anderem stellvertretender Generaldirektor bei Crédit Agricole Financements Suisse und arbeitete als Rechtsberater bei UBS.
Mettler verfüge über breite Erfahrung in der Unternehmensführung und ist derzeit Präsident des Verwaltungsrats von zwei Gesellschaften. Die Kantonalbank sieht in seiner Ernennung einen Gewinn für die Arbeit des Gremiums.
