Unter anderem als Folge des Iran-Kriegs erwartet der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) für Deutschland im laufenden Jahr nur noch ein Wachstum von 0,4 Prozent. Zu Jahresbeginn war der Verband noch von einem Wachstum von 1 Prozent für 2026 ausgegangen. Für den Euroraum geht der BDI nun von 1,1 Prozent statt bislang 0,7 Prozent aus, für die Weltwirtschaft erwartet man 2,9 Prozent, wie der BDI in Berlin mitteilte.