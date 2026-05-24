Medienbericht: 21-Jähriger soll Schütze gewesen sein

Zur Identität des mutmasslichen Schützen gab es zunächst keine offiziellen Angaben. Der Sender CNN berichtete unter Berufung auf nicht genannte Quellen, es handle sich um einen 21 Jahre alten Mann. Mit Verweis auf eine Quelle der Justizbehörden hiess es weiter, dass dieser bereits zuvor mit dem Secret Service aneinandergeraten sei: Im Sommer 2025 soll er eine Zufahrt zum Weissen Haus blockiert haben und dann zur Begutachtung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden sein. Dem Sender zufolge soll ein Richter ihm später verboten haben, sich dem Gelände des Weissen Hauses zu nähern./rin/DP/zb