In den vergangenen Wochen waren die Gespräche zwischen Washington und Teheran ins Stocken geraten. Nur wenige Informationen über Verhandlungen und Vermittlungsversuche waren zuletzt an die Öffentlichkeit gelangt. Es gilt weiterhin eine Waffenruhe, die Trump einseitig und ohne zeitliche Begrenzung verlängert hatte. Die Pattsituation der Kriegsparteien in der Strasse von Hormus belastet derweil die Weltwirtschaft: Der Iran blockiert die Meerenge weitestgehend, die USA reagierten darauf mit einer eigenen Blockade. Rohstoffe gelangen kaum auf den Weltmarkt./ngu/DP/he