Krapf arbeitet seit 2018 für 20 Minuten. Zunächst leitete er den Bereich Video, später übernahm er die Verantwortung für Strategie und operative Entwicklung. 2023 wurde er zum Leiter strategischer Projekte ernannt. Der 42-Jährige absolvierte das Sulzberger Executive Leadership Program an der Columbia University in New York und verfügt über Abschlüsse der Zürcher Hochschule der Künste sowie der Universität Leipzig.