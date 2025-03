Die Finanzmärkte in der Türkei kommen nach der Inhaftierung des Bürgermeisters von Istanbul und Rivalen von Staatschef Recep Tayyip Erdogan nicht zur Ruhe. Kurz vor dem Wochenende kam es erneut zu einem Ausverkauf von türkischen Aktien und Staatsanleihen. Die Verluste sind am Freitag zum Teil stärker ausgefallen als am Mittwoch, als die Verhaftung des Erdogan-Konkurrenten die türkischen Finanzmärkte unter enormen Druck gesetzt hatte.