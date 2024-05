Trotz anhaltend schwacher Geschäfte in den USA ist der weltgrösste Bierbrauer AB Inbev besser ins Jahr gestartet als befürchtet. Der Absatz ging im ersten Quartal zwar um 0,7 Prozent zurück, wie der Hersteller von Bieren wie Beck's, Budweiser und Stella Artois am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten aber einen heftigeren Rückgang erwartet. In den USA leidet AB Inbev noch immer unter den Folgen einer missglückten Werbekampagne - hier könnte aber eine Trendwende bevorstehen. Die Prognose bestätigte AB Inbev. Für die Aktie ging es um mehr als 4 Prozent aufwärts.