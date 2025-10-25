Privatbanken dürfen im Iran seit den 90er Jahren betrieben werden. Die Ayandeh-Bank war eines der bedeutendsten Institute des Landes. Unter anderem finanzierte Ayandeh (Persisch für Zukunft) die Iran Mall in Teheran, das nach Unternehmensangaben grösste Einkaufszentrum der Welt, das unter anderem über eine Eislaufbahn verfügt.