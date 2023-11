Damit hat sich der Tourismus wieder klar von der Krise erholt. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 war die Wertschöpfung auf 14,0 bzw. 15,5 Milliarden Franken abgerutscht, was nur noch einem Anteil von 2,1 Prozent an der Gesamtwirtschaft entsprach. Der Anteil an den Vollzeitstellen ging in der Krise auf 3,6 bzw. 3,8 Prozent zurück.