«Für die Stromversorgung der Schweiz war es sicher ein guter Tag», sagte Christian Imark, einer von mehreren Co-Präsidenten der Allianz für eine sichere Stromversorgung, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag auf Anfrage. Die Allianz kämpfte an vorderster Front für ein Ja an der Urne.