Am Montag und Dienstag waren wegen der Technikpanne Hunderte Starts und Landungen in Grossbritannien abgesagt worden. Zehntausende Passagiere sassen europaweit stundenlang an Flughäfen oder bereits in Maschinen fest. Fluglinien und Airports warnten, die Folgen würden noch mehrere Tage zu spüren sein. Die Regierung ordnete eine Untersuchung an.